Milan, Ibrahimovic: il futuro resta incerto, ma spunta un’alternativa

Il contratto di Zlatan andrà in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno. L’intenzione del 41enne centravanti sarebbe quella di proseguire e mettersi alle spalle questi momenti delicati, ma la volontà della dirigenza rossonera potrebbe non essere la testa. Più facile l'ipotesi di un addio dal club meneghino.

IBRA, LE IPOTESI SUL FUTURO:

Le ipotesi che girano intorno al nome del campione svedese sono tre. La prima riguarda la possibilità di un prolungamento contrattuale con i diavoli, che terrebbero Ibra in squadra come "riserva". La seconda opzione è il ritiro dal calcio giocato, dati gli ultimi infortuni. La terza, invece, è il trasferimento in un altro club. Nel nostro campionato c'è un club che sarebbe disposto ad ingaggiare Zlatan, parliamo del Monza di Berlusconi. A Galliani farebbe piacere avere Ibra in rosa anche per una sola stagione, visto che con la sua esperienza e personalità darebbe un apporto incredibile alla mentalità del gruppo.