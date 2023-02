Svolta Ibrahimovic: lo svedese può tornare in panchina con il Toro

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è troppo importante per il Milan . La società rossonera sta vivendo il periodo più buio in assoluto da quando il tecnico Stefano Pioli siede sulla panchina del diavolo. Serve una svolta e questa potrebbe arrivare dal ritorno in campo proprio di Zlatan Ibrahimovic. Domani sera potrebbe essere l'occaione giusta?

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa oggi su Ibra

“Ibra? Sta meglio. La sua autonomia è quasi nulla. Oggi ha fatto la rifinitura però. Sarà ancora un ottimo giocatore e anche un ottimo motivatore. Domani sera verrà in panchina con noi perchè vuole esserci a tutti i costi”. Queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli in merito al recupero di Zlatan Ibrahimovic dal lungo infortunio. <<<Il recupero di Mike Maignan sembrerebbe procedere. Cerchiamo di capire come mai il portiere francese del Milan ha avuto così tante ricadute in questa stagione!>>>