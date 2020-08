MILANO – Il Milan continua a fare passi in avanti per arrivare al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. La situazione vede il club di via Aldo Rossi ha proposto un’offerta con una base economica fissa, attorno ai 5 milioni di euro, e una serie di bonus facilmente raggiungibili, legati ai gol e alle presenze, più un altro ricco bonus in caso di piazzamento in Champions League.

