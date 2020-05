Serie A, la Fase 2 dell'Hellas Verona

MILANO – In una nota ufficiale il club Hellas Verona annunciava il 7 maggio la ripresa degli allenamenti in forma individuale dei suoi calciatori all’interno del centro sportivo di Peschiera del Garda, rigorosamente a porte chiuse. E così in effetti è stato, l’Hellas ha ripreso ad allenarisi allo Sporting Center “Paradiso” da venerdì 8 maggio.