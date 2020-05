Gravina: “Ci preoccupa il tema del positivo con tutta la squadra in quarantena”

Serie A, parla Gravina

MILANO – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è così espresso sulla responsabilità penale dei medici di Serie A. “L’INAIL con una sua circolare ha già chiarito che c’è responsabilità solo in caso di dolo e di colpa grave. Quello che ci preoccupa rimane il tema del positivo che manda tutta la squadra in quarantena. Tema che affrontiamo con determinazione e anche con attenzione, per evitare un rapporto stressato che porti tensioni e il blocco del campionato”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live