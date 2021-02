Gigio salva Milan: il rinnovo non può essere un problema

MILANO – Il Milan supera lo Stella Rossa con un pareggio per 1-1 nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ma lo fa con mille difficoltà. I rossoneri infatti non sono riusciti ad andare oltre il pari ne in Serbia, ne ieri, a Milano. Un dato sicuramente allarmante, specie considerando i risultati ottenuti prima della sfida di ieri. 8 partite e 4 sconfitte: insomma, un ruolino di marcia al quale certo i rossoneri ci avevano disabituati. Pioli però, non fa drammi nel post partita e prova a suonare comunque la carica: “Il bicchiere è ancora colmo di positività, l’Europa League è il nostro obiettivo ma ti dà la certezza di arrivare in Champions solo se la vinci. Commettiamo qualche errore di troppo ma questo è un momento importante, bene aver passato il turno per ritrovare un po’ di fiducia”.

L’APPORTO IMPRESCINDIBILE DI GIGIO DONNARUMMA – Fra le note positive rossonere c’è sicuramente l’ennesima grande prestazione di Gigio Donnarumma. Il portiere classe ’99 della Nazionale ha salvato lal porta del Milan in almeno un paio di occasioni, rivelandosi così decisivo nel portare, comunque, a casa il risultato. Insomma, Gigio nonostante la giovane età è un leader di questo Milan. E questo è solo uno dei motivi per cui la società deve assolutamente raggiugnere il rinnovo di contratto. Prima però vanno definiti gli ultimi dettagli del nuovo contratto, ma si sa che trattare con il suo agente Mino Raiola non è mai facile. La scadenza del 30 giugno 2021 è sempre più vicina. Per il Milan è una corsa contro il tempo e la distanza con il procuratore c’è ancora. La volontà del calciatore non sembra però essere in discussione, fatto da non trascurare.