Gazidis: “Ringrazio tutti i tifosi, al Milan stiamo scrivendo una storia nuova”

Il messaggio di Ivan Gazidis ai tifosi rossoneri.

Ivan Gazidis , CEO rossonero, ha fatto oggi il suo ritorno nelle stanze di Casa Milan, dopo i problemi di salute che lo avevano colpito. Per l'occasione, ha lasciato un video-messaggio, rilasciato da AC Milan, rivolto ai dipendenti della sede di via Aldo Rossi. Queste sono state le sue parole.

Vorrei innanzitutto ringraziarvi dal profondo del cuore per il vostro sostegno, la vostra vicinanza, per tutti i messaggi che hanno fatto una grande differenza per me e per la mia famiglia. Non lo dimenticherò mai. Ho imparato cos'è la famiglia Milan.