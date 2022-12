Futuro San Siro: servono lavori da 10 milioni per le Olimpiadi

Si continua a parlare del futuro di San Siro. Per lo stadio di Milano servono ulteriori lavori in vista delle Olimpiadi del 2026

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare del futuro di San Siro, con l’impianto milanese al centro di tante e lunghe discussioni. Le due squadre della città di Milano hanno deciso di trasferirsi altrove, ma prima del 2026 lo stadio non può essere toccato. Come sottolinea da tempo il Coni e il presidente Malagò, l’impianto milanese non può essere toccato perché tra quattro anni sarà proprio San Siro ad ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.