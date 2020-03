Futuro Ibrahimovic – In settimana atteso un incontro con Gazidis

Che Zlatan Ibrahimovic possa essere deluso e amareggiato del Milan di oggi è del tutto lecito. Qualunque persona abbia nel cuore il club rossonero lo è, specialmente dopo una sconfitta clamorosa come quella contro un Genoa in lotta per la zona salvezza.

Stacanovista e ambizioso il 38enne sta soffrendo. La cacciata improvvisa di Boban e i piani del CEO Ivan Gazidis tutti orientati alla riduzione delle spese hanno seriamente messo in crisi la sua fiducia nel Diavolo, oltre che i suoi nervi, a quanto pare già saltati nei giorni scorsi. Ecco perché in settimana, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato fissato un incontro con il dirigente sudafricano, forse alla presenza del procuratore Mino Raiola, non si sa se decisivo per determinare il suo futuro.

Di certo ad oggi la sua presenza in campo risulta indispensabile. Nonostante qualche errore e qualche il gol mangiato, Ibracadabra resta uno dei migliori e dei più costanti dell’intera rosa a disposizione.