Furlani chiaro: “Bello il muro del Dortmund, ma quello rossonero…”

Il direttore rossonero Furlani ha detto la sua prima del pranzo UEFA con i colleghi del Borussia Dortmund. Ecco tutte le dichiarazioni

Il direttore rossonero Furlani ha parlato proprio poco prima della sfida di Champions League fondamentale tra il Milan e il Borussia Dortmund. Come di consueto questo pomeriggio si è scesi in campo tra dirigenze per completare il solito pranzo UEFA.

Poco prima di entrare nel ristorante ha detto la sua il direttore Furlani. Ecco le sue dichiarazioni sull'evento: "E' una partita importantissima. Sono sicuro che avremo un uomo in più, cioè il pubblico: si parla tanto del muro giallo del Borussia, ma noi abbiamo il muro rossonero che è tutta un'altra cosa".

Ecco le ultime anche sulla coreografia organizzata da parte della curva nei confronti della squadra: "Stasera ci sarà la coreografia 1°/2°/3° anello blu. Fondamentale ancora più delle altre volte essere vestiti tutti di nero, non solo in Curva ma in tutti e tre gli anelli".

