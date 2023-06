Milan, da Frattesi a Reijnders: il punto sul dopo Tonali

La giornata di ieri ha sconvolto il tifo rossonero. Sandro Tonali infatti è ormai a un passo dal Newcastle , che ha presentato un'offerta da 70 milioni di euro più 5 milioni di bonus . Il Milan ne ha chiesti 80 e l'accordo è sempre più vicino. L'intesa tra il club inglese e il centrocampista invece è già ponta: un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro più 2 di bonus a stagione . Con la cessione del centrocampista azzurro e il lungo stop di Ismael Bennacer, il club rossonero ora dovrà reinvestire sul mercato per cercare rinforzi adeguati per la mediana . E i nomi nel mirino sono diversi.

Con l'imminente chiusura dell'affare Tonali, il Milan avrà a disposizione una grande somma , con cui potrebbe anticipare la concorrenza su più fronti. Uno è quello che riguarda Davide Frattesi . Sul centrocampista classe '99 ci sono già Inter, Juventus e Roma , ma ora i rossoneri hanno il vantaggio di avere la liquidità per superare le offerte precedenti . La richiesta del Sassuolo è tra i 35 e i 40 milioni e ora questa cifra è assolutamente alla portata del Diavolo. Ma non c'è solo Frattesi. Moncada e il team mercato hanno messo gli occhi su Tijjani Reijnders dell'AZ Alkmaar . Pioli ha già dato il suo ok all'arrivo del centrale di centrocampo . Il club olandese però non è intenzionato a fare sconti. L'AZ infatti chiede 18 milioni di euro e ne ha già rifiutati 14 dallo Sporting e dalla Premier League .

Il Milan però sta monitorando anche altri profili. Potrebbe tornare di moda il nome di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, con cui si potrebbe sviluppare anche un discorso più ampio (interessano anche Pulisic e Casadei). Attenzione poi a Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è in uscita dalla Lazio e il prezzo è fissato sui 40 milioni di euro. Il centrocampista biancoceleste è un vecchio pallino del tecnico, proprio dai tempi in cui allenava nella Capitale. Su di lui è molto forte la Juventus, che lo ha individuato come sostituto di Adrien Rabiot, che è in scadenza e non ha rinnovato. Ora però con i soldi freschi in arrivo dal Newcastle i rossoneri potrebbero mettere la freccia sui bianconeri.