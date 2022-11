Qatar 2022 – La Francia stacca un pass per gli ottavi di finale

“La Francia si aggiudica anche il secondo incontro del Gruppo D e strappa con una giornata di anticipo il pass per gli Ottavi di finale del Mondiale di Qatar. Si complica invece la situazione per la Danimarca, ferma a un solo punto in classifica e costretta a vincere nell'ultimo decisivo match con l'Australia per continuare a sperare nella qualificazione. I galletti sono stati i primi a passare in vantaggio nella sfida dello Stadium 974 grazie a una splendida combinazione fra Hernández e Mbappé finalizzata alla perfezione dall'attaccante del PSG al 61'. Il pareggio dei danesi, arrivato al 68' con il colpo di testa ravvicinato di Christensen, non ha piegato la verve dei ragazzi di Deschamps che, ancora con il solito Mbappé, hanno trovato al 86' il gol del definitivo 2-1”.

Theo al top

“Tra i rossoneri in campo spicca la prestazione di Theo Hernández, che con l'assist del primo gol è diventato il primo difensore ad aver servito un assist in due presenze consecutive con la Francia ai Mondiali dal 1966. I numeri rendono l'idea dell'apporto che il laterale del Milan è in grado di fornire alla squadra, anche quando gioca con la propria nazionale: Theo è stato sia il giocatore che ha creato più occasioni (cinque), sia il calciatore della Francia che ha toccato più palloni in questa gara (87). Non ha trovato la via del gol, invece, Olivier Giroud, che non ha comunque fatto mancare il proprio contributo in fase offensiva, in particolare nei duelli aerei, prima di essere sostituito da Thuram al 62'. Oli, inoltre, ha aggiunto un altro record alla propria bacheca, diventando con Hugo Lloris e Antoine Griezmann uno dei tre giocatori della Francia ad aver vinto più di 10 partite ai Mondiali (tutti a 11)”. Questo il comunicato del Milan.