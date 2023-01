FORMAZIONI UFFICIALI Salernitana-Milan: torna Calabria titolare

Torna finalmente in campo la Serie A dopo quasi due mesi di stop per lo svolgimento dei Mondiali di Qatar. Ad aprire la sedicesima giornata di campionato è Salernitana-Milan , gara in programma a Salerno alle 12:30. I rossoneri vogliono iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno, ottenendo i tre punti su un campo ostico così da non prendere ulteriore distacco dal vertice della classifica. Anche la squadra di Nicola vuole però ottenere un risultato importante davanti ai propri tifosi contro una big del campionato.

Per fermare la formazione campana Stefano Pioli farà affidamento al solito 4-2-3-1. In porta va Tatarusanu, con Maignan ancora fermo per infortunio. La coppia centrale di difesa è formata da Kalulu e Tomori, mentre sulle fasce agiranno Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In regia sempre presenti Bennacer con Tonali, mentre il tridente d’attacco è formato da Saelemaekers, Diaz e Leao. In avanti spazio a Giroud unica punta.