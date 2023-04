FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Lecce: le scelte dei due allenatori

Manca davvero poco al fischio d’inizio tra Milan e Lecce. Vediamo di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori

Manca davvero poco all’inizio della partita tra Milane Lecce, in programma alle 18 a San Siro e valida per la 31esima giornata di Serie A. I rossoneri tornano a casa dopo il grandioso successo riscontrato in Champions League, che li ha portati ad ottenere un pass per la Semifinale della massima competizione. Gli uomini di Pioli vogliono fare bene anche in campionato, per allontanarsi dal quinto posto e agganciare la Roma.

Per la partita di oggi mister Pioli ha deciso di fare affidamento ancora sul 4-2-3-1. In porta c’è il solito Maignan, mentre la difesa vede schiarato Kalulu a destra, Theo Hernandez a sinistra, a supporto della coppia centrale Thiaw-Tomori. A centrocampo Tonali è affiancato da Krunic, mentre in mediana Messias e Leao agiranno al fianco di Diaz in posizione centrale. Infine Rebic è l’unica punta presente in attacco.

Per il Lecce invece mister Baroni ha deciso di adottare il 4-3-3, apportando solo una leggera modifica alla solita formazione titolare. La speranza dei giallorossi è di portare a casa qualche punto per potersi allontanare dalla zona retrocessione, anche se fermare i Diavoli non sarà semplice.

FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernández; Krunić, Tonali; Messias, Díaz, Leão; Rebić. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Origi. All.: Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Di Francesco, Ceesay, Banda. A disp.: Bleve, Brancolini; Cassandro, Ceccaroni, Pezzella, Romagnoli, Tuia; Askildsen, González, Helgason, Maleh; Strefezza, Voelkerling. All.: Baroni.

Arbitro: Chiffi di Padova.