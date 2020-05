Fiorentina, in pochi svolgono gli allenamenti individuali

Serie A, la Fase 2 della Fiorentina

MILANO – Da venerdì 8 maggio, ai giocatori che avanzeranno la richiesta, sarà permesso di sfruttare il centro sportivo ‘Davide Astori’ per allenarsi individualmente. Attualmente ci sono 6 positivi al coronovarirus, 3 giocatori e 3 dello staff medico. Quello di ieri non si è trattato di un allenamento con la sola corsa. Infatti i giocatori hanno potuto lavorare con il pallone. Ovviamente ben distanziati e con un pallone a testa per un lavoro costantemente personalizzato.