Tomori: “Indossare il rossonero è stato surreale. San Siro è…”

Redazione Il Milanista

Fikayo Tomori è stato intervistato da OneFootball come protagonista della campagna Next in Line di FedEx.

Fikayo Tomori ha parlato del suo sogno realizzato di diventare calciatore professionista. Queste le sue parole: “Ricordo che quando ero più giovane pensavo sempre a come si diventasse professionisti. Poi uno scout del Chelsea è venuto a parlare con mio padre alla fine di una stagione dicendogli: ‘Ho osservato tuo figlio e voglio che venga nella nostra academy’. Il primo giorno all’academy c’erano ragazzi da tutta Londra che facevano le stesse cose che facevo io. Non è stato facile. Ricordo di aver detto a mio padre, di ritorno in macchina, di non essere sicuro voler di tornare. Lui mi rispose che l’avrei fatto, perché avevo bisogno di un posto dove mettermi alla prova e migliorare”.

Tomori ha svelato quale giocatore è il suo idolo: “Thierry Henry era il mio idolo quando giocavo da piccolo. Avevo sempre i guanti e mi tiravo i calzini fino alle ginocchia. Se faceva gol, mi assicuravo di ripetere la sua esultanza se poi segnavo anche io la domenica”.

Il difensore centrale ha descritto così il suo esordio in Champions League: “Contro il Valencia a Stamford Bridge, pensavo solo a giocare bene. Era ciò che desideravo da tanti anni. L’intera giornata a prepararmi e poi la partita è passata in un lampo”.

Fikayo Tomori ha parlato anche dell’affetto dei tifosi del Milan. Queste le parole del 23 per il popolo rossonero: “Ricordo la prima telefonata di Paolo Maldini, in cui mi disse che che mi volevano. Ero cresciuto guardando il Milan dei tempi d’oro e i suoi giocatori. Pensavo ‘Davvero mi vuole il Milan?. Indossare il rossonero è stato surreale. San Siro, poi, è come un monumento: lo puoi vedere dalla strada mentre ci passi davanti, sembra si rivolga verso di te. I giorni delle partite, i tifosi sono lì due ore prima dell’inizio e sbattono sul pullman. Si vede il loro entusiasmo, la loro carica, si sente l’energia che emanano”.