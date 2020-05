FIGC, Gravina: “Ripartenza del calcio messaggio di speranza per l’Italia”

Serie A, parla Gravina

MILANO – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è così espresso sulla ripresa della Serie A: "La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido col Ministro Spadafora e con tutte le componenti federali. È un progetto di serietà che coinvolge tutto il mondo del calcio professionistico, Serie A, B e C. E mi auspico anche il calcio femminile".