Fedele: “Pioli si è meritato la conferma sul campo, è saggio e onesto”

Milan, parla Fedele

MILANO – Enrico Fedele, attuale dirigente sportivo ed ex procuratore, si è così espresso a TMW su Pioli: "Dico che se l'è guadagnata sul campo, e poi non è che tutti gli allenatori stranieri abbiano l'acqua santa. Noi immediatamente un prete non lo facciamo diventare vescovo né beato, ma subito santo! Non abbiamo questo raziocinio del passaggio intermedio. Penso a Benitez, passato per Napoli e non in grado di arrivare ai risultati che voleva, oppure Luis Enrique esonerato dalla Roma e poi il Triplete col Barcellona. Pioli non è un'aquila, ma sa essere saggio e soprattutto è onesto con i calciatori".