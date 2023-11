Ancora Fabian Ruiz sul Milan: “Grande match dei rossoneri a San Siro”

Fabian Ruiz è pronto per i prossimi incontri di campionato con il PSG. Nel frattempo, però, arrivano parole sul match di Champions

Il centrocampista ex Napoli Fabian Ruiz ha detto la sua riguardo la squadra allenata da Stefano Pioli e soprattutto riguardo il match di Champions League giocato qualche giorno prima della pausa nazionali. Ecco le considerazioni del centrocampista in forza al Paris Saint Germain.

" A Parigi abbiamo dominato per 90 minuti e praticamente il Milan non ha avuto occasioni. A San Siro è stata tutta un’altra storia. Penso che la ragione principale sia da cercare nella necessità nella quale si trovavano: erano con l’acqua alla gola e dovevano reagire".

Il calciatore nel giro della nazionale spagnola ha poi continuato: "Con l’aiuto dello stadio e del pubblico l’hanno fatto , hanno trovato le forze necessarie per ribaltare una partita che hanno iniziato sotto, mostrando molto carattere".

