L’ex rossonero Piatek: “Un onore giocare nella Fiorentina”

L'ex attaccante rossonero Piatek, oggi in forza alla viola, ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni di Que Golazo.

Per me essere tornato in Italia è stata un'ottima scelta, con le maglie di Genoa e Milan avevo fatto un buon lavoro mentre in Germania le cose non stavano andando molto bene. Adesso sono concentrato sul mio presente nella Fiorentina. A Firenze voglio mostrare tutte le mie caratteristiche migliori e cercare di segnare il più possibile. Vivere in questa città è stupendo, ancora non ho avuto molto tempo per visitarla ma ho già visto alcuni luoghi splendidi con mia moglie e la mia famiglia. E' un onore per me essere in un club così importante, dalla grande storia, qui ha giocato un certo Batistuta. Ci sono tanti giocatori forti e sono convinto che possiamo crescere il nostro livello e puntare alle coppe europee. Mi hanno accolto tutti bene, in particolare Bonaventura e Torreira, che già conoscevo, oltre al mio connazionale Dragowski.