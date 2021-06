EURO2021, verso la Svizzera: le ultime su una sfida già decisiva

Le ultime novità sulla Nazionale di Roberto Mancini, impegnata il 16 giugno nella sfida contro la Svizzera.

Dopo la bella e rotonda vittoria per 3 reti a zero conquistata a Roma contro la Turchia, l'Italia di Mancini è ormai già prossima a tornare in campo nella giornata del 16 giugno . A sfidare la nostra Nazionale ci sarà la Svizzera di una vecchia conoscenza del calcio italiano: l'ex allenatore della Lazio, Petkovic . Come suggerisce la Gazzetta dello Sport, proprio Petkovic vuole cancellare la versione compassata del debutto e presentare all’Olimpico, il suo vecchio stadio, una squadra più consapevole, dinamica e cattiva. Contro il Galles la Svizzera ha iniziato piano e, dopo una buona crescita nella fase centrale della gara, si è progressivamente spenta ridestandosi poi nel finale dopo aver incassato la rete del pareggio. Difficilmente accadrà anche contro l’Italia.

Il responsabile medico della Nazionale, Andrea Ferretti ci dà indicazioni importanti in vista del match con la Svizzera: " Marco Verratti è all’ultimo miglio nel processo di guarigione che procede senza intoppi, ora dovrà rispondere positivamente alle sollecitazioni più importanti, quelle che si provano nel lavoro col resto della squadra. Come previsto dalla procedura Uefa e Fifa, abbiamo collaborato col Psg, perché il giocatore per motivi assicurativi deve essere giudicato guarito anche dal medico del club d’appartenenza". Per la Svizzera potrebbe farcela, ma andrà valutato nei prossimi giorni.

Come Alessandro Florenzi, che non è ancora del tutto fuori causa: "Non ci poniamo tempistiche, l’infortunio muscolare al polpaccio destro non è grave e domani proviamo a far allenare il giocatore". Trauma contusivo non preoccupante, invece, per Domenico Berardi: "Ha preso una tacchettata sul finire del match con la Turchia". Nulla da segnalare, per ora, sulla "variante Delta" del Covid presente in Inghilterra: "Il gruppo dovrebbe essere protetto, finora non abbiamo ricevuto altre indicazioni dalla Uefa".