Estupinian è rossonero: oggi è atteso a Milano per le visite

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Pervis Estupinian sarà un nuovo giocatore del Milan. Il calciatore arriva dal Brighton e prenderà il posto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Vediamo come sarà l’Estupinian day

Pervis Estupinian è atteso in questi minuti Linate. Poi si recherà alla clinica La Madonnina per l’iter di visite mediche. Successivamente sarà atteso a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. A quel punto sarà sera tarda e Estupinian sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.