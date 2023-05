Eriksen: “Mi dispiace per il Milan di Kjaer, ma mi auguro che passi l’Inter”

“Non sono arrabbiato con l’Inter per come me ne sono andato. Semplicemente quella era l’unica opzione perché in Italia le regole sono diverse rispetto all’Inghilterra e lì non potevo continuare a fare questa professione. Io volevo tornare a giocare e ho fatto in modo che ciò succedesse”.

“Le immagini di ciò che è successo le ho riguardate qualche volta. La prima due giorni dopo l’arresto cardiaco, quando ero in ospedale. Sono state immagini dure da guardare e ho cercato di trattenere le emozioni. Ho cercato di analizzare ciò che era accaduto in maniera distaccata, ma non era semplice e chiaramente non mi ha fatto sentire meglio. Perché non ne ho parlato prima? Perché non me lo avete mai chiesto… Rispetto a prima dell’arresto cardiaco nella mia vita non è cambiato molto: cerco di godermi la mia famiglia, di stare bene. Loro si sono impauriti molto per quello che è successo e hanno passato momenti duri, ma per fortuna alla fine non è successo niente di irreparabile e sono ancora qui. Dopo essere tornato a giocare a calcio…”.