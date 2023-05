Eranio: “Milan? Non prenderei Zaniolo. Mentre Scamacca sì…”

“Mi aspetto che il Milan voglia lasciare il segno. Anche perché è decisiva in ottica qualificazione in Champions… Stagione deludente? Non si possono attribuire colpe a Pioli. Anzi: secondo me ha già fatto un miracolo nel portare il Milan in semifinale di Champions League. Ha dovuto far fronte a un sacco di infortuni e alcuni giocatori hanno reso sotto le aspettative”.

“Non c’è mai un motivo preciso quando ci si pone questo tipo di domande. La Serie A non è semplice come campionato. Diciamo che è stata una scommessa non vinta. Anche io mi aspettavo qualcosa in più”.

“Come vedo il potenziale arrivo di Kamada? Sicuramente al Milan serve un centrocampista, perché Bennacer non ritornerà dall’oggi al domani. Però, anche in questo caso, bisognerà essere abili a non sbagliare: bisogna andare dritti per dritti su un giocatore, che poi sai che ti renderà di sicuro al 100%. Quest’anno, per esempio, il Milan ha patito molto l’assenza di Kessie in mezzo al campo. Zaniolo non lo prenderei. Troppo poco continuo. Non è per un gioco come quello del Milan, ma per me al Milan servirebbe più uno come Zaccagni. Davanti Scamacca? Punterei più su di lui rispetto che su altri. Forza fisica, senso del gol e età ancora giovane”.