Donnarumma: la richiesta di Raiola e il nodo clausola

MILANO – Fra Milan e Donnarumma continua la trattativa per arrivare ad un rinnovo. Il portiere cresciuto nelle giovanili sembra intenzionato ad andare avanti con il suo club e quindi presto prolungherà il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Raiola vorrebbe inferiore ai 50 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe inserirla.

