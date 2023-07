Di Canio: “Queste le posizioni di Pulisic in campo. Può fare bene in Italia”

Paolo Di Canio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sui nuovi acquisti del Milan . Nello specifico ha parlato soprattutto dell’obiettivo Pulisic : “Pulisic è bravo, può giocare da trequartista, ma non da trequartista in mezzo tra le linee. È bravo a giocare da esterno ibrido già dentro un po’ le linee del campo dove può diventare trequartista”.

Le sue caratteristiche: “È molto bravo con la palla, nel dribbling diretto, nello scambio veloce con i compagni. Non è un trequartista puro ma quando arriva tra le linee può far male. È uno che con lo stop orientato salta l’avversario e vede il gioco. Non è un super goleador, 20 gol in 93 partite con il Chelsea non sono tantissimi, però è uno che dà continuità di rendimento quando sta bene come nei primi due anni nel Chelsea, mentre negli ultimi due ha sofferto molto”.