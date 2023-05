DG Lens sul mercato: “Se partirà qualcuno, sarà ben sostituito”

A 90 minuti dalla fine della stagione, il Milan comincia a pensare al futuro. La società rossonera, dopo aver ottenuto a certezza della Champions League , si sta muovendo per rinforzare la rosa di Stefano Pioli .

Uno degli obiettivi del Milan è Lois Openda . L'attaccante belga del Lens è il nome più caldo seguito da Maldini e Massara nel ruolo di centravanti. Arnaud Pouille , direttore generale del club francese, ha parlato del mercato imminente. Le parole raccolte da TMW: " Rimarremo questi in gran parte . Stiamo portando avanti un progetto di sviluppo e miglioramento dei giocatori".

Poi ha proseguito: "L'anno scorso abbiamo perso tre elementi dell'undici titolare e sono stati ben sostituiti. Se ci saranno partenze, dovremo sostituirli in modo da restare in linea con le nostre ambizioni. Non ci saranno emorragie. Discuteremo con gli agenti dei giocatori dopo il 3 giugno, una volta definita la nostra tabella di marcia".