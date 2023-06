Deschamps sulle condizioni di Maignan: “Non ho voluto correre rischi”

Ieri sera la Francia è scesa in campo per le qualificazioni agli Europei del 2024, battendo 3-0 Gibilterra in trasferta. In campo c'erano anche due giocatori del Milan: Giroud, che è andato a segno, e Theo Hernandez. Non ha giocato invece Mike Maignan, vittima di un problema fisico. Didier Deschamps, ct dei transalpini, ha rilasciato delle dichiarazioni a tal proposito dopo la partita.