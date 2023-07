Danjuma si presenta all’Everton: “C’era l’interesse di altri club, ma…”

L'attaccante olandese era stato trattato dal Milan nelle scorse settimane, ma ha scelto l'Everton: le sue prime parole ai canali ufficiali

Redazione Il Milanista

Il Milanin questo calciomercato sta mettendo a segno tanti colpi importanti. Ci sono però anche affari che non sono andati a buon fine. E' il caso di quello che riguardava Arnaut Danjuma. La dirigenza dei rossoneri aveva trattato con il Villarrealper avere il giocatore in prestito, ma poi è arrivata l'offerta dell'Everton, che ha avuto la meglio.

Danjuma intanto si è presentato ai microfoni dei canali ufficiali del club inglese: "E' fantastico entrare a far parte dell’Everton e sono veramente felice di essere qui. È passato tanto tempo prima di entrare a far parte di un club così grande come l’Everton e questo mi rende orgoglioso. Avevo l'interesse di altri club, ma c’era una spinta verso l’Everton per i tifosi, l’allenatore e la storia del club. E' la seconda volta fortunata per me. Non mi sono trasferito qui a gennaio, perché all’epoca c’era un po' di incertezza sulla situazione dell’allenatore, ma penso che sia ancora più bello per me arrivare ora. Sono molto grato di essere qua e non vedo l’ora di giocare anche davanti ai nostri tifosi. Spero di portare tanti gol e tanti assist".

L'attaccante ha proseguito: "Il manager ha chiaramente migliorato la squadra e c’è un processo in corso con lui in carica di cui sono molto entusiasta di far parte. Non vedo l'ora di scendere in campo e sono molto determinato a contribuire ai risultati del club. Non c’è una parte di me che dubiti delle mie qualità e sono molto determinato a dimostrarlo adesso per gli Evertoniani".