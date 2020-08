Daino: “Pioli storicamente fa bene al primo anno, poi nel secondo…”

Milan, parla Daino

MILANO – Daniele Daino, ex calciatore rossonero, si è così espresso a TMW Radio sul Milan di Pioli: "Pioli il primo anno è sempre strepitoso, lo ha fatto alla Lazio ma anche da altre parti. Poi il problema subentra nel secondo anno. Ben venga la riconferma, perché gli vanno dati i meriti di questa crescita. A partire dal ruolo finalmente ritrovato per Calhanoglu. E' diventato un top player ora. Ora va valutato perché dopo il Milan ha fatto filotto di risultati. Tanto merito è dei preparatori, che hanno lavorato molto sulla fase di recupero. E poi è arrivato Ibrahimovic, giocatore dalla forte personalità. Con il suo arrivo ha fatto capire ai giocatori l'importanza di giocare per il Milan".