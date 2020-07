Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Per giovedì Mister Pioli ha concesso una giornata di riposo. La ripresa è prevista per venerdì 10 luglio con un allenamento al mattino in modo da preparare al meglio la sfida di domenica sera contro il Napoli di Gattuso.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live