Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Il Milan prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Lecce, in programma lunedì 22 giugno alle 19:30 allo stadio di “Via del Mare”. Per venerdì 19 giugno, a Milanello, il programma prevede un solo allenamento sempre al mattino. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live