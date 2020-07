Da Milanello, il report di ieri: testa già alla Juventus

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Dopo il rientro in nottata da Roma, a margine della bella vittoria ottenuta con la Lazio, la squadra si è ritrovata sul campo a Milanello alle 10.30 per riprendere gli allenamenti in vista di Milan-Juventus. Presenti al centro sportivo per seguire la sessione anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

In palestra per il consueto lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera in campo, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato subito il lavoro con il pallone.

