Da Milanello, il report di ieri: rossoneri al lavoro senza sosta

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Lavoro senza sosta per i rossoneri, dopo la prestigiosa vittoria di campionato conquistata con la Juve. Squadra in campo anche ieri mattina a Milanello, sotto gli occhi di Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Come di consuetudine nel giorno post-gara, il gruppo di giocatori è stato in due parti con gli undici titolari di San Siro in palestra per una seduta defaticante e gli altri componenti della rosa impegnati sul ribassato. Per loro, fase tecnica prima con una serie di torelli a tema e poi con alcune esercitazioni focalizzate sul possesso palla; infine, partitella su campo ridotto.

