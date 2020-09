Da Milanello, il report di ieri: la squadra è tornata al lavoro

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – (fonte: acmilan.com) Dopo il giorno di riposo concesso domenica da Mister Pioli, sono ripresi, questo pomeriggio, gli allenamenti a Milanello. Presenti, per assistere alla seduta, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Squadra subito in campo, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove ha svolto la prima parte dell’allenamento dedicata all’attivazione muscolare eseguita con l’ausilio degli ostacoli bassi. Il riscaldamento è poi proseguito con una serie di torelli a tema. Una volta terminata la fase iniziale, il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche, con scambi in velocità, cross e tiri in porta, il tutto eseguito alla massima intensità. Un’esercitazione sul possesso palla seguita dalla consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l’allenamento odierno.