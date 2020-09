Da Milanello, ieri amichevole col Vicenza: vittoria per 5-1 dei rossoneri

Milan 5-1 Vicenza

MILANO – (fonte: acmilan.com) Terza amichevole e terza vittoria per il Milan, che sul campo ribassato di Milanello supera 5-1 il Vicenza grazie a una prova convincente, specialmente nel primo tempo. In gol Castillejo con una doppietta e Colombo nel primo tempo, Brahim Díaz e Stanga nella ripresa. Salgono così a 13 i gol segnati in questi primi tre test, tra Novara, Monza e Vicenza, e giungono note sempre più liete dai giovani rossoneri. La conferma di Colombo, come detto ancora a segno dopo la perla di San Siro contro il Monza, la prima volta di Brahim Díaz, in gol per il 4-1 e autore dell’assist a Stanga per il 5-1, oltre alle buone prove di Michelis, Maldini, Kalulu, quest’ultimo in campo nella ripresa. Pur senza Ibra, non impiegato da Mister Pioli, i rossoneri hanno mostrato un fatturato convincente in fase offensiva, specialmente in un primo tempo in cui il Vicenza non è riuscito quasi mai a contenere le avanzate dei nostri. Nella ripresa, dopo i tanti cambi, ecco i primi squilli di Brahim: destro vincente dopo una combinazione con Paquetá e assist per la capocciata del 5-1 di Stanga. Quarto e ultimo test in programma sabato 12 alle 17.00 con il Brescia, sempre a Milanello.