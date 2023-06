C.T USA: “Pulisic? Italia e Milan sono destinazioni attraenti”

Il C.T. USA ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando dei suoi giocatori in Nazionale tra i quali Christian Pulisic . Gregg Berhalter ha così commentato un possibile approdo del calciatore del Chelsea al Milan: “Christian gioca nel Chelsea. Ma l’Italia e il Milan sono tuttora destinazioni molto attraenti, anche grazie alla possibilità di essere protagonisti in Champions League. Però nessun consiglio, si tratta di scelte personali. Stesso discorso per Balogun, che è già una certezza e non soltanto un attaccante del futuro come sento dire in giro. Vedremo…”.

Berhalter ha risposto alla domanda anche sull’obiettivo concreto della Juventus: Timothy Weah, figlio dell’ex stella del Milan e attuale presidente della Liberia George. Le parole del tecnico statunitense sul suo eventuale arrivo in Serie A: “Non so a che punto sia la trattativa con il Lilla: io faccio l’allenatore, non il dirigente, ma sicuramente vedrei bene Weah alla Juventus. E sono certo che una esperienza in Italia e nel club bianconero, che negli ultimi anni abbiamo conosciuto sempre meglio grazie a McKennie, sarebbe utile a Timothy. È un ragazzo in crescita, anche per merito del Lilla, ma penso che confrontarsi con la mentalità vincente della Juventus gli consentirebbe di compiere un ulteriore salto in avanti”.