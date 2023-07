Criscitiello sul mercato del Milan: “Intelligente, economico e veloce”

“E’ l’estate, o almeno giugno e luglio lo sono stati, di Milan e Inter. Milano ci ha regalato grandi gioie tra acquisti e cessioni. In due hanno fatto tutto il mercato italiano. Napoli, Juventus, Roma e Lazio ancora devono aprire il fuoco. I rossoneri hanno fatto un mercato super intelligente, economico e veloce. Ovviamente servirà la prova più importante, quella del campo, ma se dobbiamo giudicare oggi, ultimo giorno di luglio, questa sessione rossonera ha regalato grandi gioie. Mercato super intelligente. Certamente Pioli non avrà una corazzata ma ha tanti calciatori forti che adesso dovranno comporre una squadra. Via Ibrahimovic, dentro i soldi di Tonali e mercato fatto di gente fresca che potrà avere anche una valutazione maggiore negli anni. Come vi avevamo detto, nei giorni dell’addio di Tonali, il club non avrebbe venduto più nessuno. La politica era chiara e ve la raccontiamo da un mese e mezzo. Per avere un club solido basterà fare una super cessione all’anno. Quindi poi toccherà, forse a Maignan o Theo, ma ci sarà tempo per pensarci e soprattutto non è detto che non esploda in fretta uno dei nuovi. Il Milan ha un centrocampo e un attacco davvero forti, due reparti assortiti con quantità e qualità. Non vediamo l’ora di vedere in campionato questa squadra per capire se abbiamo cannato tutti i ragionamenti o ci abbiamo preso”.