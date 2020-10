Costacurta: “Gran lavoro di Pioli,assenza del pubblico influisce, ma la squadra…”

MILANO – Queste sono state le parole dell’ex rossonero Costacurta ai microfoni di sky sport dopo la partita vinta contro lo Spezia:”Pioli fatto un ottimo percorso anche in questa nuova stagione. Il calendario ha aiutato, ma hanno dimostrato che c’è un progetto che è iniziato bene e sta continuando. L’assenza del pubblico influisce, la squadra è cresciuta tantissimo come consapevolezza. Pioli è stato bravo, ha messo dentro una squadra che doveva mantenere un certo ritmo, poi per sbloccarla ha inserito gli altri”.