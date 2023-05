Costacurta: “Haaland? Maldini avrebbe tutte le caratteristiche per fermarlo”

“Sì, Carlo preferì portarci in ritiro. Stanza singola o doppia? La metà delle stanze a Milanello erano singole, io che ero uno dei meno giovani presi la singola. Andammo in ritiro sinceramente perché c’era tanta tensione. Adesso, io non so come lo vivranno loro… Guardando le formazioni dell’epoca in campo c’erano 13/14 italiani fra le due squadre e questo sinceramente influenzò un pochino le due partite. C’era tanta tensione anche per questo motivo, ecco perché Carlo ci portò in ritiro”.