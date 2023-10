Cosa succede a Leao? Il punto sulle ultime partite della stella rossonera

La domanda va fatta, senza ombra di dubbio. Cosa sta succedendo alla stella del Milan Rafa Leao ? Il ragazzo portoghese ha grande voglia di fare la differenza sul campo da gioco. Oltre che mettersi in mostra. In quest'ultimo periodo le sue partite sono davvero al di sotto della aspettative altissime che ci sono nei suoi confronti.

Contro la Juventus di Max Allegri è bastata una marcatura aggressiva e cattiva da parte di Federico Gatti per mettere in grossa difficoltà la prestazione finale del numero 10. Da quel momento in poi, però, ci sono stati altri 180 minuti per cercare di invertire la rotta di questo primo periodo post pausa nazionali.