Corriere dello Sport – Capello prossimo allenatore del Milan?

Pazza idea per il Diavolo del futuro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport durante l’incontro tra l’ad del club rossonero Ivan Gazidis e i due dirigenti sportivi Zvonimir Boban e Paolo Maldini previsto nelle prossime ore potrebbe arrivare una proposta a sorpresa. Pur essendoci già in essere un accordo informale con Ralf Rangnick per sostituire l’attuale allenatore Stefano Pioli, sarebbe nell’aria un altro nome altisonante, ovvero quello di Fabio Capello.

In panchina dal 1991 al 1996, e poi ancora nel 1998, il coach friulano ha vinto con il Milan 4 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa Europea.

L’eventuale ingaggio del 73enne potrebbe convincere in modo definitivo Zlatan Ibrahimovic a restare Milano, visto il buon rapporto che lega i due da quando entrambi militavano alla Juve.