Corriere della Sera – Fondo Elliot e Gazidis sono pro-Ibra

Secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere della Sera l’attuale azionista di maggioranza del Milan, ovvero il fondo Elliott, in accordo con il CEO Ivan Gazidis sarebbero intenzionati a rinnovare la fiducia a Zlatan Ibrahimovic.

Il motivo è semplice. Dal suo ritorno in squadra avvenuto a fine dicembre, il gruppo ha certamente acquisito carattere e costanza, rimediando da allora una solo sconfitta di peso nel derby contro l’Inter. L’unico problema per la sua permanenza è rappresentato da Ralf Rangnick. Qualora il tecnico tedesco dovesse essere promosso al posto di Stefano Pioli, il futuro dello svedese a Milano potrebbe essere messo in forse per ragioni meramente di carattere e di incompatibilità tra due personalità tanto forti.