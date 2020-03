Coronavirus, Serie A spaccata: ecco chi vuole tornare a giocare e chi no

MILANO – Il calcio è fermo a causa della diffusione del Coronavirus ma, ad oggi, nessuno sa con certezza se l’attuale stagione verrà portata regolarmente a termine o se invece sarà annullata. Da questo punto di vista, la Serie A è “spaccata” fra chi vuole tornare a giocare, a costo di scendere in campo in piena estate, e chi invece sostiene che ormai il campionato sia finito e si debba già pensare al prossimo.

Stando al Corriere dello Sport, le società che spingono affinché non si ricominci a giocare sono Brescia, Torino, Genoa, Sampdoria, Spal, Bologna, Inter e Milan. Dall’altra parte, sperano che si torni in campo Lazio, Napoli, Roma, Atalanta, Cagliari, Lecce, Hellas Verona, Parma, Sassuolo e Fiorentina. Juventus e Udinese, dal canto loro, sembrano non essersi ancora schierate e vogliono attendere gli sviluppi dell’epidemia.

