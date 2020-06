Coppa Italia, stasera Napoli-Inter

MILANO – Stasera tocca alla seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia: in campo alle 21 all San Paolo Napoli e Inter. Si parte dallo 0-1 dell’andata in favore dei partenopei, con i ragazzi di Conte che, per passare il turno, possono solo vincere; due risultati su tre, invece, per Insigne e compagni. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live