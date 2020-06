Coppa Italia, qui Napoli: antivigilia di allenamento a Castelvoturno

Coppa Italia, qui Napoli

MILANO – Dopo le due semifinali di ritorno spazio alla finale di Coppa Italia: si giocherà mercoledì 17 giugno a Roma tra Juventus e Napoli. La squadra partenopea ieri si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio ieri sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto riscalcamento su circuito e successivamente esercitazioni di passaggi. Di seguito seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Alla seduta ha partecipato anche Manolas che è rientrato dopo l'infortunio ed ha lavorato in gruppo.