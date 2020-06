Coppa Italia, qui Juventus: seduta mattutina pre Napoli

Coppa Italia, verso la finale

MILANO – Dopo le due semifinali di ritorno spazio alla finale di Coppa Italia: si giocherà mercoledì 17 giugno a Roma tra Juventus e Napoli. Per prepararsi alla sfida, gli uomini di Maurizio Sarri si sono allenati ieri mattina al JTC Continassa. Il menu di giornata ha previsto lavoro defaticante per chi ha giocato venerdì con il Milan, mentre lavoro tecnico con possesso palla e partita per gli altri. Oggi la seduta è in programma al mattino.

