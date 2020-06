Coppa Italia, verso la finale

MILANO – Dopo le due semifinali di ritorno spazio alla finale di Coppa Italia: si giocherà mercoledì 17 giugno a Roma tra Juventus e Napoli. Per prepararsi alla sfida, gli uomini di Maurizio Sarri hanno l'allenamento è in programma al pomeriggio, seguito poi dalla partenza per la capitale.