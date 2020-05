Coppa Italia possibile

MILANO – La Lega di Serie A ha proposto il 13 giugno come data utile per la ripartenza del campionato. Se questa ipotesi fosse confermata, si potrebbe terminare in tempo anche la Coppa Italia, per la quale mancano due semifinali (Juventus-Milan e Napoli-Inter) e la finale in gara unica.