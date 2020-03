Coppa Italia, ecco la decisione ufficiale su Juventus – Milan

Adesso è ufficiale. L’incontro di Coppa Italia Juventus-Milan in programma il prossimo 4 marzo potrà avere luogo, ma a porte solo parzialmente aperte per l’allarme Coronavirus.

A darne notizia il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in un comunicato: “I tifosi residenti in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto non potranno uscire dalla propria regione per seguire la loro squadra al di fuori del contesto di appartenenza”, si legge. “Questo vuol dire, in applicazione pratica, che la partita si potrà fare in quanto il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok allo svolgimento di manifestazioni sportive pubbliche. Ciò nonostante, i residenti in altre aree non potranno partecipare”.